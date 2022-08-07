تعرف على أسعار الذهب اليوم بالمملكة

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استقرت أسعار الذهب، اليوم، بالمملكة قرب معدلاتها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 214.12 ريال، أي ما يعادل 57.10 ريال، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 196.28 ريال/ 52.34 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187.36 ريال/ 49.96 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 18 بـ 160.59 ريال/ 42.82 دولار، وبلغ سعر أوية الذهب “بيع” 6660 ريالاً/ 1776 دولارًا، وسعر الشراء 6663.75 ريال – 1777 دولارًا.

ومنذ مارس الماضي، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 11٪ على خلفية ارتفاع وارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية.

ورغم القفزات التي شهدها الذهب مؤخرًا ورياح الأزمات التي تهب من كل مكان مشيرة إلى اقتراب كارثة يرتفع على إثرها الذهب نحو قمم قياسية.

فيما ينظر إلى التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أنه أحد العوامل التي يمكن أن تدعم المعدن الثمين، حيث إنها تدفع الاقتصاد بشكل أقوى نحو ركود محتمل.