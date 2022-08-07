الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الملك خالد تُتيح خدمتَيْ تغيير القبول والقبول الفوري لمتقدمي هذا العام
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جامعة الملك خالد تُتيح خدمتَيْ تغيير القبول والقبول الفوري لمتقدمي هذا العام

جامعة الملك خالد تُتيح خدمتَيْ تغيير القبول والقبول الفوري لمتقدمي هذا العام
٠٢:٢٤:٠٠ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أتاحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم خدمتَيْ تغيير القبول والقبول الفوري للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة للعام الجامعي 1444هـ.

وأبان عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن إتاحة الخدمتين تأتي لاستفادة الطلاب والطالبات من المقاعد الشاغرة للقبول، مشيرا إلى أن خدمة تغيير القبول تُتاح لمن وافق على الترشيح لتخصص معين، فيما تتاح خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح لتخصص محدد أو لم يُرشَّحوا سابقًا، موضحًا أن إتاحة الخدمتين تستمر حتى الـ13 من شهر محرم الجاري من خلال البوابة الإلكترونية.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل مؤخرًا أسماء المقبولين نهائيًّا بدرجتَيْ الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ بعد أن أكملوا إجراءات الترشيح، كما أعلنت العمادة المعدلات التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات.

يُذكر أن جميع إجراءات القبول تمت بشكل إلكتروني كامل.

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الكلمات الدلالية:
البكالوريوس الجامعات الدبلوم الطلاب القبول القبول الفوري جامعة الملك خالد

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