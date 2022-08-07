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رسميًا.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال

رسميًا.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال
١٠:٤٨:٢٠ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا الاحتلال ارتفع إلى 32 شهيدًا بينهم 6 أطفال و215 إصابة منذ بداية الغارات على القطاع.

وكشف الدفاع المدني برفح، أنه قام بانتشال جثث 8 شهداء من تحت الأنقاض بينهم خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية بسرايا القدس.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، أن ما لا يقل عن 11 فوجًا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

وأكدت وصول عشرات المستوطنين إلى باب العامود بالقدس رافعين الأعلام الصهيونية مع بدء ما يسمى بذكرى”خراب الهيكل”.

وأوضحت أنه مع بدء ما يسمى بذكرى”خراب الهيكل”، فإن مجموعات من المستوطنين هاجمت باب العامود بالقدس رافعين علم الاحتلال.

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رابطة العالم الإسلامي: على المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف تصعيد الاحتلال في غزة

في الوقت نفسه، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات، طالت 20 عضوًا في حركة الجهاد الإسلامي في الصفة الغربية.

وأشار وزير الخارجية الأردني، أنه أكد للمبعوث الأممي ضرورة منع أي استفزازات اليوم في الحرم الشريف واحترام الوضع القائم، مطالبًا بضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الأونروا في غزة، أن الأوضاع في غزة خطيرة للغاية حتى قبل هذه الجولة من القتال، لافتًا إلى أن هذه الجولة من التصعيد ستضيف متاعب جديدة على أهالي غزة.

الكلمات الدلالية:
الأردن الأونروا المسجد الأقصى شهداء غزة غزة فلسطين

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