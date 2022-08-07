أوكرانيا تعلن إبحار 5 سفن جديدة محمّلة بالحبوب

تواصل – فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير أوكراني، أن قافلة جديدة من 5 سفن غادرت موانئ البلاد، تحمل 170 ألف طن من الحبوب.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، أنه تم السماح لأربع سفن محملة بالحبوب الأوكرانية بالمغادرة من تشيرنومورسك وأوديسا.

وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا، عن وصول أول سفينة ترفع علمًا أجنبيًا إلى الموانئ الأوكرانية لأول مرة منذ بدء الغزو، وسيتم تحميلها بالحبوب، وذلك بعد أيام من الإعلان عن بدء العمل في 3 موانئ على البحر الأسود؛ تحضيرًا لاستئناف صادرات الحبوب.

اقرأ أيضًا:

استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا.. تعرف على السبب

«سقطة أم جرأة».. رئيس أوكرانيا ينسى الحرب ويطالب رسميًا بالسماح بزواج المثليين

وقبل أيام، افتتح وزير الدفاع التركي، مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول، مؤكدًا أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ وسيتم إخرجها من ميناء أوديسا وموانئ أخرى.

فيما كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أن صفقة الحبوب قد تنهار إذا لم تتم إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

من ناحيته، أكد الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت حقول القمح في ميكولايف ودمرت أكثر من 230 هكتارًا من محصول هذا الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه برنامج الغذاء العالمي، أن اتفاق الحبوب الأوكرانية وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو تم تنفيذه بفعالية.