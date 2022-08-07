بـ 48 درجة.. حفر الباطن الأعلى حرارة بين محافظات ومناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواء حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 48 درجة في حفر الباطن، بينما تصل 47 درجة في الإحساء ورفحاء، و46 في الخرج والدمام، و45 درجة في الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها والباحة 26 درجة مئوية.

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فيما توقع خبراء الأرصاد، أن خريطة تساقط الأمطار تشير إلى فرصة هطول كميات غزيرة من الأمطار على عدد من مناطق المملكة، ولا يُستبعد جريان السيول والأودية في بعض الشعاب والمرتفعات الجنوبية في عسير وجازان والباحة وبيشة ونجران والطائف وشرورة ومكة والمدينة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

وأشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إلى استمرار الحالة الصيفية مع فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والشمالية.