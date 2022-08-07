فصلان دراسيان أو أكثر.. كل ما تريد معرفته عن طريقة ومدة الدراسة بالجامعات
تواصل – فريق التحرير:
يستعد طلاب المرحلة الثانوية للعام المنقضي، للانتقال إلى مرحلة جديدة تختلف إلى حد كبير في طريقة الدراسة والتخصصات وغيرها، هي مرحلة الجامعة.
وخلال هذه الفترة، يتعرف طلاب الجامعات الجدد على طبيعة الدراسة الجامعية والتخصصات وأنظمة الجامعات في مختلف مناطق المملكة، فيما تعلن الجامعات مواعيد التقديم والقبول.
وفي السياق ذاته، حددت لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الجديدة التي سيتم العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، تقسيم الفصول الدراسية وعدد أسابيع الدراسة.
وتركت اللائحة الحرية للجامعات في أن يضع مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة خلال 15 يومًا من تاريخ إقرار اللائحة.
وبينت اللائحة، أن العام الدراسي فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو 4 مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.
ويكون النظام الدراسي هو أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة، حسب صحيفة “عكاظ”.
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ويتكون الفصل الدراسي من مدة زمنية لا تقل عن 15 أسبوعًا في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن 12 أسبوعًا في نظام الفصول الدراسية الـ3، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.
ولفتت اللائحة إلى أن المستوى الدراسي أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن 4 أسابيع، ولا يزيد على 8 أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن 40 أسبوعًا في العام.
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وتكون السنة الدراسية الكاملة، وفق اللائحة، مدة زمنية لا تقل عن 40 أسبوعًا في العام. والفصل الصيفي هو مدة زمنية لا تقل عن 8 أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن 6 أسابيع لنظام الفصول الدراسية الـ3، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
بينما المستوى الصيفي مدة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
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وأوضحت اللائحة، أن المقرر الدراسي هو المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشمل رقمًا ورمزًا ووصفًا للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق، أو متطلب متزامن معها.