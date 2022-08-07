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أبرزها مكة والمدينة.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة
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أبرزها مكة والمدينة.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة

أبرزها مكة والمدينة.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة
٠٨:٤١:١١ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة، لافتين إلى أن خريطة تساقط الأمطار تشير إلى فرصة هطول كميات غزيرة من الأمطار على عدد من مناطق المملكة، ولا يُستبعد جريان السيول والأودية في بعض الشعاب والمرتفعات الجنوبية في عسير وجازان والباحة وبيشة ونجران والطائف وشرورة.

وأوضح الخبراء أن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة، هي كالآتي:

1 –  مكة المكرمة، والطائف وتربة.

2 – المدينة المنورة، والمهد والعيص.

3 – عسير وجازان والباحة وبيشة.

4 – تبوك وجنوب حائل.

5 –  الجوف والحدود الشمالية.

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كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

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وحسب المراصد توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الصيفية مع فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والشمالية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الحصيني المدينة جريان السيول حالة الطقس خريطة الأمطار مكة

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