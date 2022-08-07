8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن.. تعرف عليها

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يصادف أن يسعى البعض إلى خسارة الوزن والدهون العنيدة، مثل منطقة البطن، ويبذلون في سبيل ذلك جهدًا كبيرًا، ولكن دون تحقيق نتائج ملحوظة.

ويرتكب هؤلاء الأشخاص أخطاء شائعة، تعوق تخلصهم من دهون البطن التي تحتاج إلى جهد كبير من أجل فقدانها، وحسب موقع “لايف سترونج”، هناك 8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن هي:

1- الاعتماد على تمارين البطن دون غيرها

بالتأكيد إن الاعتماد على تمارين البطن، أمر مفيد، لكنه لا يستطيع تركيز حرق الدهون في هذه المنطقة من الجسم، وبالتالي، يجب القيام بتمارين تشمل الجسم بأكمله.

2- عدم الحصول على قسط كاف من الراحة

لأن الراحة تساعد على ضبط أفضل لعملية التمثيل الغذائي للطعام الذي نأكله ونريد حرقه عن طريق التمارين الرياضية، وإمداد الجسم بالطاقة.

3- عدم القيام بتمارين الكثافة العالية والمقاومة

هناك من يعتمدون على تمرينات خفيفة، ربما لا تأخذ الجهد المطلوب، في حين أن تمرينات الكثافة العالية، وكذلك المقاومة، مثل حركات “السكوات” والضغط “push up”، تضمن ارتفاعًا ملحوظًا في دقات القلب، ويزداد حرق الدهون.

وتستمر العملية لساعات طويلة، والسبب هو أن العضلة التي تتدرب تواصل عملية الحرق حتى في حالة الراحة.

4- تناول الأطعمة “قليلة الدسم”

يظن البعض أن الأطعمة والمشروبات قليلة الدسم لا تحتوى على سعرات حرارية عالية، وهي بالفعل تحتوى على كميات قليلة من الدهون، لكنها تكون في الغالب محلاة بكميات عالية من السكر.

5- تجاهل إشارات التعب

لا تهمل إشارات من جسمك تدل على أنك متعب وتحتاج إلى بعض الراحة، لأن هرمون الكورتيزول يؤدي إلى زيادة سكر الدم، وهذا الأمر غير مرغوب فيه لمن يريدون التخلص من الدهون.

6- خفض السعرات الحرارية فجأة

في هذه الحالة، يلجأ الجسم إلى حيلة حتى يحتفظ بالطاقة فلا يحرقها، لأنه يتحسب لما سيحصل من انقطاع في الفترة المقبلة.

7- المكملات الغذائية

قد يظن البعض أن المكملات الغذائية تؤدي مفعولاً سحريًا، في حين يستدعي فقدان الوزن أمرين اثنين هما الطعام الصحي والرياضة.

ولا توصي الهيئات الطبية في دول العالم بدواء محدد يمكنه خفض الوزن، وبالتالي، فإن الكثير من المنتجات التي تروج في السوق لا تفيد من يشترونها، حسب “سكاي نيوز عربية”.

8- عدم أخذ ما يكفي من البروتين

في حين أنه يساعد الجسم على ما يُعرف بـ”الاستشفاء” بعد التعب الناجم عن التمارين، كما أنه يقلل الشعور بالجوع، ويعمل على حفظ الكتلة العضلية عند خسارة الدهون.