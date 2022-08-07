عاجل.. تايوان ترد على تدريبات الصين بالقرب من الجزيرة

تواصل – فريق التحرير:

في تطور متسارع للنزاع بين تايوان والصين، أرسلت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، طائرات وسفنًا للرد “بشكل مناسب” على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح الأحد لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.

ورصد الجيش التايواني، منذ قرابة يومين، طائرات وسفنًا صينية “عدة” تنشط في مضيق بلاده، السبت، معتبرًا أنها تحاكي هجومًا على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن قوات تايبيه “رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الشيوعية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط. ويُعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسة”.

ووصف البيت الأبيض، أمس السبت، تصرفات الصين في مضيق تايوان وما حوله بأنها “استفزازية وغير مسؤولة”، وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن “هذه الأنشطة تصعيد كبير في جهود الصين لتغيير الوضع الراهن. “إنها تزيد من مخاطر سوء التقدير”.

كما أضاف المتحدث: “إنهم أيضًا يخالفون هدفنا طويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهو ما يتوقعه العالم”.