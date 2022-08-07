خدمة اليوم.. 6 خطوات لإعادة حساب المستحقات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إعادة حساب المستحقات، وهي خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتُمكن المشترك من التعديل على مدد الاشتراك أو إضافتها أو حذفها.

وأوضحت أنه عند وفاة أحد المعالين “في حال كان للمستفيد مدة بالنظام القديم”، تنشأ كمعاملة إلكترونية، وتتم الخدمة استباقيًا دون الحاجة إلى تقديم الطلب من المستفيد، وذلك من خلال عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – تفضل بزيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 – اضغط على “خدمات”.

3 – اختر “خدمات المعاشات والتقاعد” من بين الخدمات المتاحة.

4 – سيظهر لك خدمات إعادة حساب المستحقات اضغط عليها.

5 – املأ البيانات المطلوبة.

5 – قدم الطلب.

* خدمة العملاء:

فيما أشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين والشكاوى والاستفسارات، وأن التواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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