بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد اعتدال الجو

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن اليوم الأحد هو أول موسم “الكليبين” وهو آخر نجوم جمرة القيظ، التي تستمر مدة 26 يومًا، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

وكشف الزعاق أن مدة هذا الموسم تكون 13 يومًا، ثم يعقبه “سهيل”، ومدته 13 يومًا أيضًا، وهو الموسم الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالتسهل والانخفاض التدريجي تباعًا مع مرور الأيام.

وقال الباحث الفلكي، في فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن انتهاء موسمي الكليبين وسهيل، بمرور 26 يومًا، ينقضي فصل الصيف، ويبدأ اعتدال الجو ودرجات الحرارة تنخفض.

وفي فيديو سابق، أفاد الزعاق بأن أحرّ أيام السنة تكون في شهري يوليو وأغسطس، وهما الشهران الوحيدان اللذان يكون عدد أيامهما 31 يومًا، ويأتيان متتابعين.

ولفت إلى أن شهر أغسطس يشهد ظاهرتين أولهما “جمرة القيظ” في النصف الأول من الشهر، والتي تتميز بأنها أكثر الفترات حرارةً على مدار العام.

أما الظاهرة الثانية، كما أوضح الزعاق، فهي “القويظ” وهو تصغير كلمة قيظ، وتتمثل في النجم الأول من نجوم سهيل، فيما تسمى آخر 10 أيام من شهر أغسطس بـ”وعكات سهيل”