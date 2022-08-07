مع طقس حار.. “الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة لا زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.