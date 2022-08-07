الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إعلان الدفعة الأولى للمرشحين للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
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إعلان الدفعة الأولى للمرشحين للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

إعلان الدفعة الأولى للمرشحين للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
٠٣:٣٩:٠٣ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول في المسارات والبرامج للعام الجامعي 1444هـ.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن على المرشحين سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية عبر أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات اللازمة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022م.

وبين أنه يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة، علماً بأن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلباتهم تلقائيًا، مشيرًا إلى أن على المرشحين في مسارات الكليات الصحية طباعة نموذج كشف اللياقة المهنية، حيث سيتم إرسال موعد الكشف برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا الطلبة الذين لم يرشحوا في هذه الدفعة إلى ضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة، وتنشيط طلب القبول السابق للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

الكلمات الدلالية:
السعودية المسارات المسارات والبرامج المشحين للقبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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