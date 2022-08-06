استشاري: الحجامة تساعد في علاج 5 أنواع من الأمراض
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أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الحجامة تساعد في علاج عدد من الأمراض.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الأمراض التي قد تساعد الحجامة في علاجها حسب الدراسات العلمية المنشورة بشرط “انتفاء الموانع تشمل التالي:
١. ألم أسفل الظهر
٢. ألم الرقبة
٣. الشقيقة
٤. ألم احتكاك الركبة
٥. بعض الأمراض الجلدية.
الأمراض التي قد تساعد الحجامة في علاجها حسب الدراسات العلمية المنشورة بشرط "إنتفاء الموانع":
١.ألم أسفل الظهر
٢.ألم الرقبة
٣.الشقيقة
٤.ألم احتكاك الركبة
٥.بعض الأمراض الجلدية.
المرجع:
J Clin Med. 2021 Apr 17;10(8):1750. pic.twitter.com/LA0EjPdArR
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) August 6, 2022