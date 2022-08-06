السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

استشاري: الحجامة تساعد في علاج 5 أنواع من الأمراض
عاجل.. الدفاع المدني: غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي بـ«وادي الأحسبة»
لوضع ملء الشاشة.. «إنستجرام» تختبر عرض الصور الطويلة جداً
«الزكاة والجمارك» تعلن عن حاجتها لموظفين.. التقديم متاح الآن عبر هذا الرابط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

صحة

استشاري: الحجامة تساعد في علاج 5 أنواع من الأمراض

استشاري: الحجامة تساعد في علاج 5 أنواع من الأمراض
٠٢:٢٥:١٨ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الحجامة تساعد في علاج عدد من الأمراض.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الأمراض التي قد تساعد الحجامة في علاجها حسب الدراسات العلمية المنشورة بشرط “انتفاء الموانع تشمل التالي:

١. ألم أسفل الظهر

٢. ألم الرقبة

٣. الشقيقة

٤. ألم احتكاك الركبة

٥. بعض الأمراض الجلدية.

الكلمات الدلالية:
الأمراض الحجامة خالد النمر فوائد الحجامة

مواد ذات صلة

المزيد
«علاج ثوري» لسرطان الرجال «الأكثر فتكًا»

«علاج ثوري» لسرطان الرجال «الأكثر فتكًا»

منذ 4 سنوات
في هذه الحالة.. رائحة الأثاث الجديد تدق جرس الخطر

في هذه الحالة.. رائحة الأثاث الجديد تدق جرس الخطر

منذ 4 سنوات
مادة طبيعية تقتل الخلايا السرطانية خلال 16 ساعة

مادة طبيعية تقتل الخلايا السرطانية خلال 16 ساعة

منذ 8 سنوات
«الخضيري»: التبرع بالدم ينشط خلايا النخاع.. والتعويض خلال أيام

«الخضيري»: التبرع بالدم ينشط خلايا النخاع.. والتعويض خلال أيام

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *