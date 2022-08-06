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عاجل.. الدفاع المدني: غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي بـ«وادي الأحسبة»

عاجل.. الدفاع المدني: غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي بـ«وادي الأحسبة»
٠٢:٢٠:٤٧ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن وفاة 3 اشقاء غرقًا في مستنقع مائي بوادي الأحسبة.

وقال “الدفاع المدني”، في بيان – قبل قليل- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” باشر مدني القنفذة بلاغًا عن غرق (3) أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”.

وقبل أيام أعلنت فرق الدفاع المدني في نجران، عن مباشرة حادثة غرق ثلاثة أشخاص داخل مستنقع مائي في محافظة ثار بمنطقة نجران

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني ثار في نجران بلاغًا عن غرق (3) أشخاص في مستنقع مائي”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني غرق 3 أشقاء مستنقع مائي وادي الأحسبة

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