لوضع ملء الشاشة.. «إنستجرام» تختبر عرض الصور الطويلة جداً

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أوضح الرئيس التنفيذي آدم موسيري أن تطبيق إنستجرام سيبدأ في اختبار صور عالية الطول بتنسيق 9:16 في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف أنه يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستجرام. لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدم المساواة”.

وحاليا يسود تنسيق 4: 5 عند عرض الصور العمودية التي تم اقتصاصها وفقاً لذلك. ولكن تقديم الدعم لصور أقل حجماً وأطول 9:16 سيساعدها على ملء الشاشة بأكملها أثناء التمرير عبر موجز التطبيق.

وانتقد بعض المصورين إعادة تصميم إنستجرام ليشبه تيك توك في عرض جميع الصور ضمن إطار 9:16، وأضاف الموجز الجديد أيضاً تدرجات لونية متراكبة إلى أسفل المنشورات بحيث يسهل قراءة النص، لكن ذلك اصطدم بالمظهر الأصلي لعمل المصورين.

وأثناء اختبار إعادة التصميم المهتز على إنستغرام مع المستخدمين، اعترف موسيري أكثر من مرة أن تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية للصور.

وأظهرت بيانات الشركة الخاصة أن تصميم إنستجرام الذي تم إصلاحه لم يعجب بعض الأشخاص لدرجة أنهم بدأوا في استخدام التطبيق بشكل أقل تكراراً.