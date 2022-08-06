السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لوضع ملء الشاشة.. «إنستجرام» تختبر عرض الصور الطويلة جداً
«الزكاة والجمارك» تعلن عن حاجتها لموظفين.. التقديم متاح الآن عبر هذا الرابط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء
رئيس وكالة الطاقة الذرية يحذر من كارثة نووية
إمارة مكة: إغلاق «طريق حضن» وتحويل مرتاديه للطرق البديلة بسبب الأمطار

تقنية

لوضع ملء الشاشة.. «إنستجرام» تختبر عرض الصور الطويلة جداً

لوضع ملء الشاشة.. «إنستجرام» تختبر عرض الصور الطويلة جداً
٠١:٤١:٥٦ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الرئيس التنفيذي آدم موسيري أن تطبيق إنستجرام سيبدأ في اختبار صور عالية الطول بتنسيق 9:16 في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف أنه يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستجرام. لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدم المساواة”.

وحاليا يسود تنسيق 4: 5 عند عرض الصور العمودية التي تم اقتصاصها وفقاً لذلك. ولكن تقديم الدعم لصور أقل حجماً وأطول 9:16 سيساعدها على ملء الشاشة بأكملها أثناء التمرير عبر موجز التطبيق.

وانتقد بعض المصورين إعادة تصميم إنستجرام ليشبه تيك توك في عرض جميع الصور ضمن إطار 9:16، وأضاف الموجز الجديد أيضاً تدرجات لونية متراكبة إلى أسفل المنشورات بحيث يسهل قراءة النص، لكن ذلك اصطدم بالمظهر الأصلي لعمل المصورين.

وأثناء اختبار إعادة التصميم المهتز على إنستغرام مع المستخدمين، اعترف موسيري أكثر من مرة أن تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية للصور.

وأظهرت بيانات الشركة الخاصة أن تصميم إنستجرام الذي تم إصلاحه لم يعجب بعض الأشخاص لدرجة أنهم بدأوا في استخدام التطبيق بشكل أقل تكراراً.

الكلمات الدلالية:
إنستجرام تطبيق إنستجرام صور إنستجرام عرض الصور

مواد ذات صلة

المزيد
اتهام مثير من الولايات المتحدة لهواتف «هواوي» الصينية

اتهام مثير من الولايات المتحدة لهواتف «هواوي» الصينية

منذ 5 سنوات
«واتس اب» تتحدى: سنقاوم أي طلب حكومي لفك تشفير الرسائل

«واتس اب» تتحدى: سنقاوم أي طلب حكومي لفك تشفير الرسائل

منذ 6 سنوات
إصدار جديد من «USB» ينقل 20 جيجابايت في الثانية

إصدار جديد من «USB» ينقل 20 جيجابايت في الثانية

منذ 5 سنوات
سامسونج تعلن رسمياً عن جالاكسي نوت 8 (فيديو)

سامسونج تعلن رسمياً عن جالاكسي نوت 8 (فيديو)

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *