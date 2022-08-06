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«الزكاة والجمارك» تعلن عن حاجتها لموظفين.. التقديم متاح الآن عبر هذا الرابط
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فرص

«الزكاة والجمارك» تعلن عن حاجتها لموظفين.. التقديم متاح الآن عبر هذا الرابط

«الزكاة والجمارك» تعلن عن حاجتها لموظفين.. التقديم متاح الآن عبر هذا الرابط
٠١:٣٨:٣١ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها  بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي استهداف أمني.

مشغل القيادة والتحكم.

مدقق داخلي رئيسي.

أخصائي أول التخطيط والأداء.

أخصائي التخطيط والأداء.

مهندس أول عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات.

مدير العلاقات الرئيسي.

محلل رئيسي لأعمال تكنولوجيا المعلومات.

مدير المشروع.

أخصائي أول التخطيط والأداء.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الجمارك فرص عمل هيئة الزكاة والضريبة وظائف شاغرة

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