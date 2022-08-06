السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
كيف تحمي الأدوية من ارتفاع حرارة الطقس؟
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صحة

كيف تحمي الأدوية من ارتفاع حرارة الطقس؟

كيف تحمي الأدوية من ارتفاع حرارة الطقس؟
١١:٣٧:٤٧ م، السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الأطباء أن درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة تؤثر على الأدوية، لذلك ينبغي الانتباه إلى تعليمات التخزين الموجودة على الملصق، وتتبع مدى تعرض الأدوية التي يتم توصيلها بالبريد للتلف الحراري.

وأوضح مركز ويكسلر الطبي بجامعة أوهايو، أن الخزانة أو الدرج الجاف تعتبر من الأماكن الجيدة بشكل عام لتخزين الأدوية.

ويوضح الأطباء، أن الأدوية التي تأتي في شكل حبوب تتحمل الحرارة أكثر من غيرها، خاصة الأدوية السائلة مثل الأنسولين الذي يعتبر حساساً لتغيرات الحرارة.

كذلك ينبغي التأكّد من تخزين أية أدوية محفوظة في الحمّام في عبواتها الأصلية، مع إحكام غلق موانع التسرب لتجنّب التلف الناتج عن الرطوبة وبخار الاستحمام.

هذا وينصح الأطباء بتخزين الأدوية بعيداً عن المطبخ وفرن الميكروييف، وكذلك درج التسريحة، لأنها مواضع تخزين تنطوي على تقلبات الحرارة والرطوبة.
وبالنسبة لاستلام الأدوية عن طريق الشحن السريع أو البريد، عليك تتبع عمليات التسليم والتخطيط لإحضارها داخل المنزل عند وصولها، وعدم تركها على عتبة الباب تتعرض لحرارة الطقس.

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