السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا.. تعرف على السبب
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دولي

استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا.. تعرف على السبب

استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا.. تعرف على السبب
١٠:٥٧:٠١ م، السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك استقالتها بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر، مما أثار غضب كييف.

وقالت بوكالتشوك في بيان على صفحتها على فيس بوك ليل الجمعة السبت:”أعلن استقالتي من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا”.

واعتبرت أن التقرير الذي نُشر في الرابع من أغسطس خدم عن غير قصد “الدعاية الإعلامية الروسية”.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت الجمعة أنها تتحمل بالكامل مسؤولية تقريرها الذي يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر في مقاومته للغزو الروسي، عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان.

وأثار نشر الوثيقة في اليوم السابق غضب كييف. وذهب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى حد اتهام المنظمة غير الحكومية بمحاولة تبرئة الدولة الروسية عبر المساواة بشكل ما بين الضحية والمعتدي.

وقالت بوكالتشوك “من لا يعيش في بلد غزاه محتلون يقسمونه، قد لا يفهم معنى إدانة جيش من المدافعين”.

وأضافت أنها حاولت من دون جدوى إقناع إدارة منظمة العفو الدولية بأن التقرير منحاز ولم يأخذ في الاعتبار آراء وزارة الدفاع الأوكرانية.

وأكدت منظمة العفو أنها اتصلت بمسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية في 29 يوليو بشأن النتائج التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق ردا في الوقت المناسب قبل إصدار تقريرها.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا استقالة الحرب الروسية روسيا منظمة العفو الدولية

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