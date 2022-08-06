«قلب الأم».. تنتظر طفلها أمام المسجد بعد صلاة الفجر خوفًا عليه (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عظمة الأمهات الصالحات وأثرهن الطيب على الأبناء والأمة؛ تظهر إحدى الأمهات وهي تنتظر صغيرها حتى يخرج من المسجد.

وفي الفيديو يظهر أخ صغير آخر لهذا الطفل الذي دخل المسجد ليصلي الفجر، حيث انتظرته أمه خارج المسجد خوفا عليه من دهس العربات أو أن يصيبه مكروه.

وتذكرنا هذه القصة الجميلة بقصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، والذي عاش يتيما في كنف أمه، فربته وأحسنت إليه ودفعته للعلم وحثته على الهجرة في طلبه، وكانت أيضا تذهب به إلى المسجد وهو طفل وتنتظر خارجه حتى يؤدي الصلاة في جماعة المسجد الأولى؛ فرحمها الله.