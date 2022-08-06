«الصدر»: جاءتنا ردود إيجابية فيما يخص حل «البرلمان»

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق، أنه جاءته ردود إيجابية فيما يخص (حل البرلمان) وتجاوب شعبي وعشائري من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الصدر في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بفضل من الله ونعمته وجهود المعتصمين الأبطال؛ جاءت ردود إيجابية فيما يخص (حل البرلمان) وتجاوب شعبي وعشائري من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني”.

وأضاف: فبعد أن أوجه الشكر لهم، أدعوهم لوقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرب بالعباد والبلاد؛ فتعالوا إلى كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة إلى الأفعال لا الأقوال.

وأردف: وليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا علىالإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة.. فاستمروا أيها الأحبة حتى تحقيق المطالب وأنا معكم أيها الشعب الأبي للضيم.

وأكد الصدر في نهاية تغريدته: على “نعم، بات حل البرلمان مطلبا شعبيا وسياسية ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا، والله ولي التوفيق وناصر المصلحين؛ فالله لا يحب الفساد”.