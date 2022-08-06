«مدني المدينة» ينقذ شخصين احتجزا في سيل بـ«سد الواجب» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “أنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب”.

وفي وقت سابق، جدد الدفاع المدني تحذيراته من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر، جاء ذلك بالتزامن مع تنبيهات الأمطار

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، يعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية

وأضافت أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال