مرور العاصمة المقدسة يضبط قائديّ مركبتين قاما بفعل غير متوقع

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور العاصمة المقدسة قام بضبط قائديّ مركبتين لتركيبهما تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.

وكشفت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أن المركبتين تم تسييرهما من دون لوحات أمامية، وتصوير ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم حجز المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهما.