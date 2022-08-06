السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن
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فرص

وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن
٠٥:٥٣:٤٧ م، السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • طبيب مقيم.
  • ممرض أخصائي مسجل.
  • إستشاري مخ وأعصاب.
  • أخصائي إحصاء طبي.
  • مدير المالية.
  • ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري.
  • ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري.
  • ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري.
  • استشاري كيمياء سريرية / استشاري امراض كيميائية.
  • طبيب اخصائي اول تخدير قلب.
  • طبيب إخصائي طب طوارئ.
  • أخصائي سحب دم / إدارة المختبر.
  • طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل.
  • استشاري طوارئ اطفال (استشاري طب طوارئ الاطفال).
  • طبيب أخصائي – المختبر / المسجل.
  • طبيب نائب نساء وولادة.
  • طبيب مقيم طوارئ.
  • فني تعقيم.
  • استشاري امراض كلى.
  • استشاري العناية المركزة.
  • أخصائي طب وقائي.
  • أخصائي اطفال حديثي الولادة والخدج / NICU.
  • أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء.
  • طبيب اخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء.
  • طبيب اخصائي اول امراض كلى.
  • اخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).
  • اخصائي تمريض ( ممرضة جروح ).
  • أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية).
  • أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).
  • أخصائي تمريض (طوارئ).
  • فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.
  • ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.
  • مقيم أطفال.
  • نساء وولادة.
  • استشاري أشعة.
  • مساعد طبيب الأسنان.
  • أخصائي أشعة.
  • طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.
  • طبيبة نائب جلدية.
  • محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 أغسطس 2022م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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