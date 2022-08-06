وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: