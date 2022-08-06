السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جهود أمنية في القصيم وجازان.. ضبط 3 مواطنين أتلفوا «ساهر» وآخر نقل مخالفين
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محليات

جهود أمنية في القصيم وجازان.. ضبط 3 مواطنين أتلفوا «ساهر» وآخر نقل مخالفين

جهود أمنية في القصيم وجازان.. ضبط 3 مواطنين أتلفوا «ساهر» وآخر نقل مخالفين
٠٥:٢٧:١٨ م، السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت الجهات الأمنية بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم على 3 مواطنين لتعمدهم إتلاف جهاز رصد آلي “ساهر”.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

على جانب آخر، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الشرطة القصيم جازان جهاز رصد آلي ساهر

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