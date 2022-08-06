صدور موافقة الجهات العليا.. نقل عسكريين ومدنيين بوزارة الداخلية لـ«الأمن الصناعي»

تواصل- فريق التحرير:

صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية للنظر في نقل موظفين عسكريين للعمل بها.

وحسب – صحيفة عكاظ- فإن اللجنة المشكلة في “الداخلية”، ستكون برئاستها وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه اللجنة ستكون مختصة أيضًا بالتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية إلى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

ونصت الموافقة، التي شملت تنظيم الهيئة الجديدة، استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة لتيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

كما أوضح القرار عدة نقاط أهمها كالتالي:

1- يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

2- أتاح القرار تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

3- أهمية التزام المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن إشراف الهيئة بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل إضافة إلى الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

4- كذلك إلزام الجهات الواقعة ضمن إشراف الهيئة إبلاغها بأي حدث أو خطر أو تهديد لأمن وسلامة المنشآت بحسب الآليات المعتمدة من الهيئة والتعاون مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال أو تقييم للمنشآت.