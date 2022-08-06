السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. مدير برنامج إيجار: العقود غير المسجلة غير معترف بها
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بالفيديو.. مدير برنامج إيجار: العقود غير المسجلة غير معترف بها

بالفيديو.. مدير برنامج إيجار: العقود غير المسجلة غير معترف بها
٠٥:٣٣:٥٨ م، السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قال مدير برنامج إيجار في البلدية والإسكان، زياد العقل، إن تسجيل جميع العقود الإيجارية الحالية والسابقة إلزامية، وأن العقود غير المسجلة لا يعترف بها نظامًا بالدولة.

وأوضح مدير برنامج إيجار، خلال مداخلة له على برنامج “120” بقناة “الإخبارية”، أن العقود الجارية من العقارات تكون من خلال منصة إيجار، بقطاعيها السكني والتجاري.

وطالب مدير برنامج إيجار، من أصحاب العقود القديمة أو غير المسجلة في إيجار، المبادرة بتسجيلها.

وحول وجود إشكالية من قبل أحد الأطراف في التسجيل، قال العقل، إنه يوجد لدى شبكة إيجار تسجيل للحالة التعاقدية في حال رفض أحد الأطراف التسجيل.

وأكد العقل أن التسجيل في إيجار أصبح إلزاميًا الآن لأي عملية تأجيرية، وفي حال عدم التسجيل لا يعد العقد معترفا بها لدى المؤسسات والجهات المختصة.

كانت منصة «إيجار» ذكرت في يوينو الماضي، أن شبكتها تمكن المؤجر والمستأجر من الموافقة على عقد الإيجار وتوثيقه في الشبكة بخطوات سهلة، دون الحاجة لاستخدام منصة «أبشر».

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