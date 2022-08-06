نجم فضائي من النقانق .. ما حقيقة صورة نشرها عالم فيزياء فرنسي ؟

تواصل ـ فريق التحرير:

لتشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لكل ما يعرض عليهم عن بحوث فضائية أو صور متداولة عنها؛ قام عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين كلاين بنشر صورة قال إنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد، لكنها في الواقع كانت مجرد قطعة نقانق.

ونشر كلاين تغريدة على “تويتر”، قال فيها إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي المتطور للنجم “بروكسيما سنتوري”؛ حيث تظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة.

وعلق كلاين على الصورة قائلا: “صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا”.

وبرغم تمكن بعض مستخدمي” تويتر” من إدراك أن الصورة التي نشرها الفيزيائي البارز، كانت في الواقع شريحة من النقانق الإسبانية؛ إلا أن الكثيرين أيضا انطلت عليهم الحيلة.