دفع الإيجار لـ 14 ألف أسرة بـ 243 مليون ريال.. بيان من «عشوائيات جدة»

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، بيانًا توضح فيه آخر مستجدات تقديم الخدمات للأسر المشمول منازلهم في القرار، مؤكدة أنه تم دفع الإيجار لما يزيد عن 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال وذلك منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار والذي استفاد منه 14,156 أسرة.

وأوضحت أنه تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.