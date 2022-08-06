أمانة مكة: برنامج خاص لإصدار رخص تسوير الأراضي الفضاء

تواصل ـ فريق التحرير:

دشن وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتحول الرقمي، برنامجٍا خاصٍا بإصدار رخص تسوير الأراضي الفضاء ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أنها تدعو جميع ملاك الأراضي إلى سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة، للتقديم على الخدمة وإصدار التصاريح بعد مراجعتها من قبل المختصين بالبلديات الفرعية تفاديًا للغرامات.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد دعت المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر مؤخرًا نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عدد من المواقع بمكة المكرمة، والذين لم يراجعوا حتى الآن، لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم، بهدف سرعة إنجاز تلك المشاريع وفق الخطط الموضوعة لها.

وأكدت الأمانة حرصها على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق كل ما يسهم في المصلحة العامة، وبهدف إنجاز المشاريع التطويرية التي تسهم في راحة ورفاهية المواطنين وإبراز الصورة الحضارية للمدينة المقدسة.