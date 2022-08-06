في هذه الحالة.. أمريكا تصدم الجميع بشأن استخدام السلاح النووي

تواصل – وكالات:

في مفاجأة للجميع، كشفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح، أن الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الحالات القصوى لحماية المصالح الحيوية، حسب “سبوتنيك”.

وفي مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الجمعة، أعلنت جينكينز أن الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الظروف القصوى لحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها.

وأضافت، أن الولايات المتحدة لن تستخدم أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي.

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في الوقت نفسه، أكد نائب رئيس الوفد الروسي، أندري بيلؤسوف، في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة، تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوف موسكو.

وأضاف المسؤول الروسي، أنه من خلال الانتهاك الصارخ لمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، اعتمد حلف الناتو على التوسع الجائر لإضعاف روسيا، وأن رد فعل روسيا وما يكون لحماية نطاقها الأمني ​​الخارجي استخدمه الغرب الجماعي ضد روسيا.

وأوضح أنه في ظل هذه الظروف، فإن تخلت روسيا عن الأسلحة النووية من شأنه أن يضعف بشكل كبير أمنها القومي، لافتًا إلى أنه يجب أن تعود الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي الولايات المتحدة، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، كما ينبغي على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة.