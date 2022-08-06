عربية ودولية.. إدانات واسعة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جهات دولية وعربية حملة واسعة من الإدانات للعدوان الغاشم الذي نفذه طيران الاحتلال أمس، على قطاع غزة، حيث وأدانت السلطة الفلسطينية العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وطالبت السلطة بوقف الهجمات على الشعب الفلسطيني فورًا، وحملت قوات الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال، بوقف العداون على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وتحديدًا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم.

الأردن تؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم على قطاع غزة

وأكدت الحكومة الأردنية اليوم، ضرورة الوقف الفوري لعدوان المحتل الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول من التبعات الخطيرة للتصعيد وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس.

وأضاف أن حل مشكلة القطاع يكمن في رفع الحصار الجائر عنه والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جامعة الدول العربية تدين العدوان الغاشم على قطاع غزة

فيما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا العدوان لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقًا للقانون والشرعية الدولية.

وحملت الجامعة فى بيان لها أمس، الاحتلال كامل المسؤلية عن هذا العدوان وتداعياته وعن الجرائم الدموية البشعة التي يواصل ارتكابها، والتي تتطلب المسائلة الدولية أمام جهات العدالة الدولية المختصة.

ودعت المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

البرلمان العربي: العدوان على غزة تحدٍّ صارخ للقانون الدولي

كما أدان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

وحمل البرلمان في بيان له اليوم سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافًا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء، وتوفير الحماية المدنية لهم.

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان على قطاع غزة

من ناحيتها، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك استمراراً لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحملت المنظمة قوة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد

أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر بما في ذلك القتل المستهدف لقادة فلسطينيين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ظل القصف المتواصل للمحتل الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، مشيراً كذلك إلى التقارير التي تفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، مؤكدًا في بيانه أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين.

10 شهداء و 79 إصابة حتى الآن

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اُستشهَاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 79 آخرين بجروح متفرقة، جراء الغارات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينتهم طفلة.