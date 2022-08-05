مصرع شخصين.. شاهد صاعقة برق تضرب محيط البيت الأبيض

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين إثر صاعقة برق ضربت محيط البيت الأبيض.

وأوضحت أن صاعقة من البرق قتلت 2 وأصابت4 أشخاص وضعهم في حالة حرجة بعدما ضربت محيط البيت الأبيض.

وأظهر مقطع فيديو وصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض لصاعقة برق قوية أرعبت أرجاء المكان.

أعلنت خدمة الإسعاف والإطفاء في واشنطن، أن منطقة البيت الأبيض ضربتها عاصفة برق وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وجميعهم في حالة حرجة، وأنه تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن أربعة أشخاص اصيبوا بجروح خطيرة بعدما ضربتهم صاعقة فى ساحة لافاييت بالعاصمة أمام البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة “ديلى

ميل” البريطانية، عن المتحدث باسم دائرة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في العاصمة، أن الجرحى رجلين وامرأتين، مؤكدًا أنه تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة بسبب إصابات تهدد حياتهم.

وأوضحت السلطات المحلية، أن البرق ضرب الأشخاص الأربعة بالقرب من شجرة على بعد ياردات من السياج المحيط بالمقر الرئاسي والمكاتب، فيما لم يتعرف المسؤولون بعد على الجرحى، وأن التحقيقات جارية للوقوف على آخر تطورات الحادث.