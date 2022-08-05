الليلة.. شاهد عاصفة قوية على بني يزيد جنوب الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، ضربت الليلة عاصفة قوية قرية بني يزيد جنوب الطائف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العاصفة التي تعرض لها جنوب الطائف، وسط أجواء متقلبة من الأمطار والسيول الرعود.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وذلك ، وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة، مؤكدًا في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

فيما نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة إتباع مجموعة إرشادات مهمة للتعامل عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، حيث أوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه للحفاظ على السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية الالتزام بالبقاء في المنزل، وخصوصًا للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع ضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على نجران والتي صاحبها رياح قوية في سقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر وبعض محافظات المنطقة

من ناحيته، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة ، مشيرًا إلى أنه هذه الأمطار تسقط على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.