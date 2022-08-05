اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في الحرمين وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 8 محرم 1444 هجرية، الموافق 6 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:42 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:51 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة لليوم السبت 8 محرم 1444هـ وهي على النحو التالي:
موعد أذان الفجر
مكة – 4:35
المدينة – 4:28
الرياض – 3:00
موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
موعد أذان المغرب
مكة – 6:58
المدينة – 7:03
الرياض – 6:35
موعد أذان العشاء
مكة – 8:28
المدينة – 8:33
الرياض – 8:05