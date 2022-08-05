اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في الحرمين وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 8 محرم 1444 هجرية، الموافق 6 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:42 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:51 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة لليوم السبت 8 محرم 1444هـ وهي على النحو التالي:

موعد أذان الفجر

مكة – 4:35

المدينة – 4:28

الرياض – 3:00

موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

موعد أذان المغرب

مكة – 6:58

المدينة – 7:03

الرياض – 6:35

موعد أذان العشاء

مكة – 8:28

المدينة – 8:33

الرياض – 8:05