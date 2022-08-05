مشاهد روحانية.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

شهدت ساحات وجنبات المسجد الحرام هطول أمطار الخير والبركة على الحرم المكي، وسط أجواء إيمانية.

وفي مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، أوضح سعادة وفرح زوار بيت الله الذين ملأوا صحن الطواف، بالأمطار المتساقطة في جو إيماني بهيج.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

وأكد في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

فيما نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة إتباع مجموعة إرشادات مهمة للتعامل عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، حيث أوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه للحفاظ على السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية الالتزام بالبقاء في المنزل، وخصوصًا للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع ضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

وفي وقت سابق، توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من وسط وشمال وغرب وجنوب المملكة والربع الخالي، وأنها قد تكون غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف، تمتد إلى أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن مع رياح.

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وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على نجران والتي صاحبها رياح قوية في سقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر وبعض محافظات المنطقة

يأتي هذا بعد هطول أمطار غزيرة وجريان السيول، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، مشاهد جوية سد الأثايبة في نجران.

من ناحيته، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة .

وأوضح المركز، عبر حسابه على “تويتر”، أنه هذه الأمطار تسقط على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

كما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى جريان السيول والأودية في عسير ونجران وجازان وجنوب المملكة، وتساقطت كميات غزيرة من الأمطار على مرتفعات مكة ومحافظ العلا بمنطقة المدينة المنورة.