شاهد.. جهود رجال المرور لتسيير الحركة في أماكن الأمطار(صور)

تواصل – فريق التحرير

أعلنت لإدارة العامة للمرور، أن منسوبيها يبذلون أقصى ما لديهم على مدار الساعة في خدمة المواطنين والعمل على تسيير حركة الطرق بكل سهول في عموم المملكة.

ونشرت الإدارة على حسابها في “تويتر”، صورًا لمجهودات رجال المرور في تسيير الحركة في المناطق المتأثرة بالأمطار، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأظهرت الصورة التي نشرتها إدارة المرور على حسابها بتويتر، رجال المرور خلال تنظيم العملية المرورية في المنطقة، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات.

كانت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جريان السيول بمركز سبت الجارة شرق القنفذة.

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في الوقت نفسه، أعلن الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

وأكد في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

فيما نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة إتباع مجموعة إرشادات مهمة للتعامل عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، حيث أوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه للحفاظ على السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية الالتزام بالبقاء في المنزل، وخصوصًا للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع ضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

وفي وقت سابق، توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من وسط وشمال وغرب وجنوب المملكة والربع الخالي، وأنها قد تكون غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف، تمتد إلى أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن مع رياح.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على نجران والتي صاحبها رياح قوية في سقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر وبعض محافظات المنطقة

يأتي هذا بعد هطول أمطار غزيرة وجريان السيول، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، مشاهد جوية سد الأثايبة في نجران.

من ناحيته، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة .

وأوضح المركز، عبر حسابه على “تويتر”، أنه هذه الأمطار تسقط على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.