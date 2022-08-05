بسبب الأمطار.. سقوط الأعمدة وانقطاع الكهرباء عن محافظات نجران

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تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على نجران والتي صاحبها رياح قوية في سقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر وبعض محافظات المنطقة

يأتي هذا بعد هطول أمطار غزيرة وجريان السيول، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، مشاهد جوية سد الأثايبة في نجران.

كما شهدت منطقة نجران، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وشروره وخباش وحبونا ويدمة، ومراكز بئر عسكر وعاكفة وهداده والخانق والصفاح وحمى وقرية فرع الجبل، وأودية نجران وحبونا ووادي صيحان ووادي حبابة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

من ناحيته، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة .

وأوضح المركز، عبر حسابه على “تويتر”، أنه هذه الأمطار تسقط على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

كما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى جريان السيول والأودية في عسير ونجران وجازان وجنوب المملكة، وتساقطت كميات غزيرة من الأمطار على محافظ العلا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول بمركز سبت الجارة شرق القنفذة، فيما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى جريان السيول والأودية في عسير ونجران وجازان وجنوب المملكة، حيث أوضحت الفيديوهات مشاهد جوية جميلة لسيول وادي بيشة في مركز واظ بمحافظة أحد رفيدة بعسير.

كما شهدت شهد الباحة والطائف، عاصفة أمطار غزيرة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة، وجرت السيول بقوة في مناطق مختلفة من المملكة، حيث أظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اجتياح عاصفة أمطار غزيرة للباحة والطائف، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار والتي أدت إلى انعدام الرؤية.

وأدى جريان سيول وادي الخليج إلى انقلاب إحدى الشاحنات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الضميرية، حيث تم إغلاق طريق المهد بالمدينة المنورة، حيث أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تم إغلاق طريق المهد بالمدينة قرب الضميرية بعد انقلاب شاحنة بسب سيول وادي الخليج.

وفي وقت سابق، توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من وسط وشمال وغرب وجنوب المملكة والربع الخالي، وأنها قد تكون غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف، تمتد إلى أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن مع رياح.