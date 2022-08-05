“الأمن البيئي” يضبط مخالفين للنظام ارتكبوا مخالفات في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على مخالفَين لنظام البيئة، مواطن، ومقيم من الجنسية الصومالية، لقطعهما شجرتين دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

في الوقت نفسه، أعلنت شرطة محافظة الأفلاج، على مواطن اعتدى بسلاح أبيض على مقيم من الجنسية الباكستانية، مؤكدة انه تم إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة، وأنه جار استكمال إجراءات أمنية مكثفة للقبض على شخص الآخر كان بصحبته.