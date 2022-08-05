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استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة للاحتلال على قطاع غزة
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استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة للاحتلال على قطاع غزة

استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة للاحتلال على قطاع غزة
١٠:٢٢:٥٠ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اُستشهدَ 10 فلسطينيين وأُصيبَ آخرون بجروح متفرقة، جراء الغارات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – اليوم – أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 10 شهداء، بينهم طفلة وسيدة، و55 مصابًا آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت السلطة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت اليوم عدة غارات صاروخية، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف استهدفت أراضيَ زراعيةً ومواقعَ في مناطق عدة شرق القطاع.

وأكدت أن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت بصاروخين شقتين سكنيتين في الطابق السابع بـ”برج فلسطين” في حي الرمال غرب مدينة غزة؛ ما أدَّى إلى استشهاد تيسير الجعبري وإصابة آخرين، إضافة إلى مركبة في حي الشجاعية شرق غزة؛ ما أدَّى إلى استشهاد اثنين في المركبة بينهم طفلة هي ألاء قدوم البالغة من العمر خمسة أعوام.

كما أِصيب عددٌ من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استهداف موقعين على الأقل شرق المدينة؛ ما أدَّى إلى اشتعال النيران فيهما وإلحاق أضرار.

وأضافت أن دبابات الاحتلال قصفت مواقعًا شرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة “شراب العسل” شرق خان يونس جنوب القطاع؛ ما أوقعَ أضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وأدانت السلطة، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وطالبت بوقفه فورًا، وحمّلت قوات الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بوقف العداون على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وتحديدًا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم.

الكلمات الدلالية:
السلطة الفلسطينية طائرات الاحتلال غزة فلسطين قطاع غزة

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