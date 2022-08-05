طبيب “بايدن” يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ماذا قال؟

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كشف طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور والمتابع لحالة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن صحته جيدة رغم استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن بايدن لا يزال يشعر بأنه بصحة جيدة للغاية بينما لا تزال فحوصات كورونا لديه إيجابية، وأنه سيواصل إجراءات العزل الصارمة، لحين تحول الفحوص إلى سلبية.

وفي وقت سابق، أكد الطبيب أن نتيجة اختبار كورونا جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم، لكن الرئيس يشعر بأنه بحالة جيدة للغاية، وذلك بعدما عانى من سعال على فترات متباعدة جدًا، لكنه تحسن وهو الآن في العزل.

وبعد أن أكد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن تعافى نهائيًا من فيروس كورونا، بعدما أكمل دورة باكسلوفيد التي استمرت 5 أيام، وتم حل أعراضه بالكامل تقريبًا، أصيب مرة أخرى بالفيروس.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، كان قد خرج من العزل الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكورونا، ولكن تم عزله نتيجة إصابة جديدة أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.