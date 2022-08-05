الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بتهمة الخيانة.. روسيا تعتقل خبيرًا ببرنامج الصواريخ الأسرع من الصوت
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بتهمة الخيانة.. روسيا تعتقل خبيرًا ببرنامج الصواريخ الأسرع من الصوت

بتهمة الخيانة.. روسيا تعتقل خبيرًا ببرنامج الصواريخ الأسرع من الصوت
٠٨:١١:٢٦ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم، أن السلطات الروسية، اعتقلت مدير مختبر يدعم برنامج الصواريخ فرط الصوتية بتهمة الخيانة.

وذكرت وكالة أنباء “تاس”، أن السلطات أوقفت شخصًا يدعى شيبليوك، وهو فيزيائي مدير معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا.

وأوضحت أنه تم نقله إلى موسكو لمحاكمته بتهمة الخيانة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعد الثالثة التي توقف فيها السلطات الروسية شخصًا من هذا المعهد في سيبيريا، بتهمة الخيانة.

وفي يوليو الماضي، اعتقلت أجهزة المخابرات الروسية أناتولي ماسلوف، كبير علماء معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية بتهمة خيانة الدولة.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين، تعليمات بشأن تسجيل معلومات حول استخدام مرتزق أمريكي للعنف ضد جندي روسي.

وأكدت أن الأمريكي بنجامين فيلكرو، الذي قاتل إلى جانب أوكرانيا، تحدث عن مذبحة راح ضحيتها رجل روسي بالقرب من خاركوف، وثبت أن الأمريكي كان يعمل في تدريب مجندي الدفاع الأوكراني، وأنه كشف عن خطط لتدمير روسيا كاملاً، حسب “سبوتنيك”، لافتة إلى أنه سيتم تقييم الحقائق المشار إليها تقييمًا جنائيًا قانونيًا.

الكلمات الدلالية:
اعتقال خبير الخيانة الصواريخ الأسرع من الصوت برنامج الصواريخ روسيا

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