الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تخدم مشرفي المجموعات.. “واتساب” تطلق ميزة جديدة
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تخدم مشرفي المجموعات.. “واتساب” تطلق ميزة جديدة

تخدم مشرفي المجموعات.. “واتساب” تطلق ميزة جديدة
٠٨:١٤:١٢ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تختبر “واتساب” الآن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين معرفة الأشخاص الذين غادروا المجموعة، ويسمح التحديث الجديد لأعضاء المجموعة والمشرفين عليها برؤية من غادر المجموعة أو من أُخرج منها في الـ ٦٠ يومًا الماضية.

ووفق تقرير لـ WABetaINfo، المتخصص في متابعة تحديثات “واتساب”، فإن ضمن التحديث أن يكون هناك خانة تدعى “رؤية المشاركين السابقين” تحت تبويب “معلومات المجموعة” في إعدادات التطبيق.

وستظهر هذه الخانة قائمة الأعضاء الذين غادروا المجموعة بالإضافة الى “لوح بحث” لتعقب الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد.

وإضافة إلى هذه الميزة، فإن النظام الحالي الذي يبلّغ المشاركين بمغادرة أحد الأشخاص أو إزالته من المجموعة سيتوقف أيضًا.

وسيتاح للمشرفين فقط أن يطّلعوا على أسماء الأعضاء الذين غادروا في قائمة “المشاركون القدامى” past participants.

وتتوفر الميزة الجديدة، استثنائيًا على أنظمة “ios”، لتتوفر لاحقًا على أجهزة “أندرويد” وعلى “واتساب ويب”.

وفي وقت سابق، أطلقت واتساب تحديثًا يسمح بإضافة أعضاء أكثر إلى محادثة المجموعة ورفعت العدد الى 512 مشاركًا.

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تحديثات واتساب تطبيق واتساب ميزة جدي ميزة جديدة في واتساب

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