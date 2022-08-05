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ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على غزة إلى 8 قتلى و40 مصابًا
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ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على غزة إلى 8 قتلى و40 مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على غزة إلى 8 قتلى و40 مصابًا
٠٧:١٦:٥٢ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة قتلى غارات طيران الاحتلال على قطاع غزة، ارتفعت إلى 8 وإصابة 40 آخرين.

وأوضحت – حسب وكالة وفا – أن طائرات الاحتلال شنّت، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وقصفت شقة سكنية في “برج فلسطين” في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة “شراب العسل” شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما اغتال جيش الاحتلال، تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

فيما أعلنت حركة “حماس” أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إنه في ضوء العدوان الصهيوني على شعبنا، تم رفع درجة الجهوزية والاستعداد لدى كافة المؤسسات الرسمية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الاعتداء الغاشم، بما يضمن استمرار أداء الخدمات لأبناء شعبنا.

الكلمات الدلالية:
تيسير الجعبري حماس غارات الاحتلال غزة فلسطين

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