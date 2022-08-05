بارتفاع 34%.. بنوك المملكة تحقق أرباحًا قياسية في الربع الثاني بـ15.1 مليار ريال

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حققت البنوك المدرجة داخل المملكة أرباحًا قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، بلغت 15.1 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المخصصات.

ونمت أرباح البنوك بنسبة 34% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال لمجمل الأرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، نمت أرباح البنوك 2.7%، مقارنة بالربع السابق “الربع الأول”، لتصل أرباح النصف الأول من العام الجاري إلى 29.8 مليار ريال، حسب “الاقتصادية”.

وارتفعت أرباح جميع البنوك المدرجة، خلال الربع الأول، بنسب متفاوتة، إذ تصدر البنك الأهلي، أكبر البنوك بالمملكة من حيث الأصول، النمو في صافي الأرباح بنسبة 98%، عند 4.59 مليار ريال، بدعم نمو دخل العمليات نتيجة ارتفاع دخل العمولات.

وحل البنك العربي، ثانيًا، بنمو 50%، ليسجل البنك صافي ربح 0.7 مليار ريال، في حين سجل بنك الجزيرة أقل نمو عند 2.6% على أساس سنوي.

كذلك نمت محافظ التمويل للبنوك المدرجة “القروض” بنحو 16% لتبلغ نحو 2.12 تريليون ريال، فيما نمت الودائع للبنوك بنحو 11.6% خلال الربع الثاني لتصل إلى 2.27 تريليون ريال.

وتصدر مصرف الراجحي النمو في الودائع بين البنوك المدرجة بواقع 24% على أساس سنوي، لتصل ودائع البنك إلى 553 مليار ريال، مشكلة نحو 24.4% من إجمالي الودائع.