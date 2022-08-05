شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على أبها وجريان السيول في حائل

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، تساقطت كميات كبيرة من الأمطار على السودة في أبها، مع هطول أمطار غزيرة على طريف.

كما جرت السيول والأودية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على المرمى جنوب غرب حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وتدفقت نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على أبها وعسيرة وجازان وحائل ومحافظات المناطق الجنوبية.

وصباح اليوم، هطلت أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وشروره، و خباش، وحبونا، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهداده، والخانق، والصفاح، وحمى، وقرية فرع الجبل، وأودية نجران وحبونا، ووادي صيحان، ووادي حبابة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

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كما تساقطت أمطار خفيفة على بعض المراكز التابعة لمحافظة أملج شملت مراكز الشدخ والرويضات وحراض، فيما هَطَلَت اليوم أمطارٌ غزيرة على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.