عميد القبول بجامعة أم القرى: 20 ألف مقعد للطلاب هذا العام .. وغدًا الفرز الثاني للمتقدمين (فيديو)

تواصل – فريف التحرير:

أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة أم القرى، د. خالد الثقفي، أن إجمالي المقاعد المخصصة لقبول الطلبة هذا العام قرابة 20 ألف مقعد، متنوعة بين البكالوريوس والدبلوم “انتظام”، والبرامج التأهيلية، والدبلومات المدفوعة.

وأفاد الثقفي أن إجراء الفرز الثاني للمتقدمين يتم غدًا، بعد انتهاء مدة ترشيح الفرز الأول، وتوجد فرص لغير المرشحين، لكن عقب انتهاء جميع مراحل الفرز المعلن عنها.

وتشمل الفرص المتاحة لغير المرشحين أو المقبولين، التقديم على برامج السنة التأهيلية والبرامج المدفوعة، التي تبدأ في 12 من محرم وتنهي في 15 من الشهر ذاته.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، ارتفاع نسبة التقديم والقبول هذا العام، وذلك يرجع إلى الإقبال الكبير على البرامج والتخصصات المتوفرة بجامعة أم القرى.

مفيدًا أن النسبة الأكبر من المقبولين تأتي من ثانويات مكة المكرمة، وفروع جموم، والقنفذة، والليث، وأضم، وهم من الطلاب الموهوبين الذين تخرجهم مدارس إدارة تعليم مكة المكرمة.