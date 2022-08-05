“الأرصاد” يتوقع أمطارًا على المدينة وزخات برد وسيولاً في عدد من المناطق

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيها، من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم على ‏منطقة حائل ‏ومحافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، وتشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة 8 مساءً.‏

وأشار “الأرصاد” إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة تساقط البرد وسيول، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

فيما توقع “الأرصاد”، في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وتشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وصباح اليوم، هطلت أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وشروره، و خباش، وحبونا، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهداده، والخانق، والصفاح، وحمى، وقرية فرع الجبل، وأودية نجران وحبونا، ووادي صيحان، ووادي حبابة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

كما هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.