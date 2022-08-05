بالفيديو.. ثمانيني يتصدى لعصابة مسلحة بمفرده ويمنعهم من سرقة متجره

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصاحب متجر في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 80 عامًا، يقوم بالتصدي لعصابة مسلحة بمفرده.

وأظهر الفيديو المتداول، استخدام العجوز لبندقيته وفتحه النار باتجاه المسلحين الذين أرادوا سرقة محله، وإجبارهم على الهروب “صفر اليدين”.

ووفقًا لإدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد، نزل 4 مسلحين ووجوههم مغطاة من سيارة BMW SUV ودخلوا إلى المتجر وبنادقهم مصوبة، إلا أن مالك المتجر أمسك ببندقيته وأطلق رصاصة واحدة من خلف المنضدة، فما كان من رجال العصابة إلا الفرار ، حيث صرخ أحدهم: “لقد أطلق النار على ذراعي”، بحسب “روسيا اليوم”.

وأشادت الشرطة بتصرف صاحب المتجر الرجل المسن، قائلة إنه “مسلح بشكل قانوني، ومنع ارتكاب جريمة عنيفة، وقام بتأمين سلامته”.

وعثرت السلطات على رجل العصابة المصاب بذراعه في المستشفى، كما تم العثور على أصحابه الثلاثة الآخرين في سيارة الـBMW والتي تم الإبلاغ عن سرقتها، كما عثرت عناصر الشرطة على بنادق مسروقة في السيارة.