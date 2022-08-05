العالم في أسبوع.. مقتل “الظواهري” وزيارة “بيلوسي” لتايوان وأول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير

يسلط تقرير العالم في أسبوع، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز الأحداث الدولية التي عاشها العالم خلال هذا الأسبوع، والذي نعرض فيه لمجموعة من أبرز وأهم الصور الإخبارية.

إسبانيا تسجل أول حالتي وفاة بجدري القرود

سجلت أوروبا أولى الوفيات المرتبطة بانتشار جدري القرود، حيث سجلت إسبانيا حالتي وفاة في غضون يومين، وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية.

وسُجلت أول حالة وفاة يوم الجمعة في منطقة بلنسية في شمال شرق إسبانيا، وتم تسجيل الوفاة الثانية السبت، في أندلسية على ساحل المحيط الأطلسي الجنوبي.

كانت كلتا الحالتين قد دخلتا المستشفى مصابتين بالتهابات هاجمت الدماغ في الأيام التي سبقت وفاتهما.

يُذكر أن إسبانيا واحدة من دول العالم الأكثر تضررًا من جدري القرود، حيث تم تسجيل 4298 إصابة، نقل 120 منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تتجه لدولة عربية

انطلقت، صباح الاثنين الماضي، من ميناء أوديسا بأوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب، بعد أن توصلت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى اتفاق حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة «رازوني» (Razoni) تحمل 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان، وأشارت إلى أن السفينة ستبحر تحت علم سيراليون. ووصلت السفينة إلى مضيق البوسفور التركي، قبل مواصلة رحلتها في طريقها إلى لبنان.

الكويت تصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة

أعلنت الكويت صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وفقًا لما نقلته وكالة كونا.

يأتي المرسوم بعد قليل من تأدية الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال ولي عهد الكويت: «هذه المرحلة المهمة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد».

رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. ترحيب تايواني وإدانات صينية

وصلت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، الثلاثاء، إلى مطار سونغشان في تايبيه بطائرة عسكرية، وكان في استقبالها وو جوزيف وزير الخارجية التايواني.

رحبت وزارة الخارجية التايوانية، برئيسة مجلس النواب الأمريكى، فيما أكدت الصين قبيل الزيارة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أرضها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات الحازمة لحماية سيادتها الوطنية، محملة الولايات المتحدة الأمريكية كافة العواقب المترتبة على هذه الزيارة.

تمديد الهدنة في اليمن.. وبايدن يشكر المملكة

أعلن المبعوث الأممى إلى اليمن، الثلاثاء الماضي، عن تمديد الهدنة اليمنية إلى شهرين إضافيين مع الاتفاق على العمل على توسيعها بأقرب وقت.

وقال المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج في بيان له أن الهدنة سوف تمتد من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022. ويتضمن هذا التمديد للهدنة التزامًا من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، شكر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، المملكة لدورها الداعم في مساعى حل الأزمة اليمنية، معربًا عن ترحيبه بالتوافق بين الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لمدة شهرين، بحسب ما أفاد به منسق مجلس الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربى.

مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية

قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن قتلت أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، بينما كان يقف في شرفة مخبئه في كابل يوم الأحد في أكبر ضربة للتنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن بالرصاص قبل أكثر من عقد.

وأثار مقتله في كابل تساؤلات حول ما إذا كان قد حصل على ملاذ آمن من طالبان، التي أكدت لواشنطن ضمن اتفاق عام 2020 بشأن انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة أنها لن تؤوي جماعات مسلحة أخرى.

أمريكا تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي مرض «جدري القرود»

أعلنت ​السلطات الأمريكية​، تفشي مرض ​جدري القرود​ بأنه حالة طوارئ صحية عامة.

وكانت قد ذكرت ​صحيفة واشنطن بوست​ الأمريكية، أن «إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ قد تعلن قريبًا أن تفشي مرض ​جدري القرود​ يمثل حالة طوارئ صحية عامة».

ولفتت إلى أنه «قد يصل الإعلان يوم الخميس لتعزيز الوعي والحصول على المزيد من التمويل لمكافحة انتشار الفيروس».

أرامكو وسابك تحصلان على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين

حصلت شركة الزيت العربية «أرامكو» وشركة سابك للمغذيات الزراعية، على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.

ومنحت شركة «تي يو في راينلاند»، وهي شركة تعمل في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات وفقًا للمعايير الدولية القائمة ومقرها ألمانيا، هذه الشهادات لشركة سابك للمغذيات الزراعية في الجبيل، نظير إنتاجها 37.800 طن من الأمونيا الزرقاء، ولشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل «ساسرف» المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، نظير إنتاجها 8,075 طنًا من الهيدروجين الأزرق.